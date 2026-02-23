rogoredo il poliziotto cinturrino fermato per omicidio volontario

Carmelo Cinturrino, assistente capo del commissariato Mecenate, è stato fermato per aver sparato e ucciso un uomo durante un controllo antidroga a Rogoredo. La polizia ha agito su ordine della Procura di Milano, che ha aperto un'indagine dopo il fatto avvenuto il 26 gennaio. La vittima, un pusher di 28 anni, è stata colpita durante un'operazione di routine. L'inchiesta prosegue per chiarire i dettagli dell'incidente.

La Polizia, su richiesta della Procura di Milano, ha fermato Carmelo Cinturrino, l'assistente capo del commissariato Mecenate con l'accusa di omicidio volontario per aver sparato e ucciso il pusher Abderrahim Mansouri, 28 anni, durante un controllo anti-spaccio il 26 gennaio nella zona di Rogoredo. Il fermo per Cinturrino si fonda "sugli approfondimenti investigativi" della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica e in particolare - si legge nel comunicato stampa della Procura guidata da Marcello Viola - "sulle risultanze di sommarie informazioni testimoniali, interrogatori, analisi delle telecamere e dispositivi telefonici e accertamenti di natura tecnico scientifica, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'evento". 🔗 Leggi su Iltempo.it

