Rogoredo fermo per omicidio volontario

Carmelo Cinturrino, assistente capo di polizia, è stato fermato per aver sparato a un uomo a Rogoredo nel gennaio scorso, provocandone la morte. La decisione della Procura di Milano deriva da un'analisi delle prove raccolte durante l’intervento in un noto punto di spaccio. Durante il controllo, l'agente ha aperto il fuoco da una distanza di circa 20 metri. L’episodio ha suscitato molte discussioni sulla gestione della sicurezza nelle zone più a rischio.

Su disposizione della Procura milanese, la Polizia di Stato ha eseguito il fermo di Carmelo Cinturrino, assistente capo di PS per l'omicidio volontario, a Rogoredo il 261,di Abderrahim Mansouri Nel Boschetto, noto luogo di spaccio milanese, durante un controllo l'agente ha sparato da 20 metri sul pusher. Per oltre 20 minuti non furono chiamati i soccorsi. Acquisito materiale video e telefonico e sentiti i colleghi di Cinturrino, che lo hanno definito "un fanatico. Noi non c'entriamo". Dubbi sull'arma trovata accanto al 26enne.

Omicidio a Rogoredo, si rafforza l’ipotesi di omicidio volontario: sotto accusa l’agente che ha sparatoL’agente di polizia ha sparato e ha causato la morte di Abderrahim Mansouri, 28 anni, il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo a Milano.

Omicidio Ylenia Musella, arrestato il fratello 28enne: fermo per omicidio volontarioLa polizia ha preso in custodia Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia Musella, la giovane di 22 anni trovata morta con una ferita da coltello alla schiena a Napoli.

Rogoredo: perché il poliziotto è indagato per omicidio volontario

Milano, l'agente Cinturrino fermato per omicidio volontario del pusher ucciso a RogoredoAbderrahim Mansouri non aveva nessun’arma in mano quando è stato ucciso dal poliziotto a Rogoredo. Nella mattina di lunedì 23 febbraio l’epilogo con l’arresto dell’assistente capo di 41 anni, in forza ... milano.corriere.it

Pusher ucciso a Rogoredo, fermato poliziotto Carmelo Cinturrino: l'accusa è di omicidio volontarioLa Polizia di Stato ha eseguito il fermo, disposto dalla Procura di Milano, di Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di Polizia accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 g ... msn.com

È stato eseguito il fermo, disposto dalla Procura di Milano, di Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di Polizia accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo. https://shorturl.at/CdFz5 - facebook.com facebook

E' in stato di fermo Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di Polizia accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo : Ansa/ Alessandro Di Marco x.com