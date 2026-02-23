Rogoredo fermato il poliziotto Il Questore | Lavoriamo con estremo rigore Non ci saranno sconti

Un poliziotto è stato arrestato in seguito all’uccisione di un pusher durante un controllo antidroga a Rogoredo. La richiesta della Procura di Milano ha portato al fermo di Carmelo Cinturrino, assistente capo del commissariato Mecenate, che si trova ora sotto inchiesta per omicidio volontario. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’uso della forza durante operazioni di polizia nella zona. Le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

La Polizia, su richiesta della Procura di Milano, ha fermato Carmelo Cinturrino, assistente capo del commissariato Mecenate, con l’accusa di omicidio volontario per aver sparato e ucciso il pusher Abderrahim Mansouri, 28 anni, durante un controllo anti spaccio il 26 gennaio nella zona di Rogoredo. La decisione è stata presa dalla Procura sulla base di quanto emerso dalle indagini condotte dalla stessa polizia. Il questore: «Lavoriamo con estremo rigore. Non ci saranno sconti». «La Polizia fin dall’inizio ha lavorato con estremo rigore a questa attività. Il nostro compito è di essere assolutamente trasparenti: ci assumiamo le responsabilità, non dobbiamo fare nessun corporativismo, saremo rigorosissimi contro chi si è macchiato di questo delitto», ha detto il questore di Milano Bruno Megale, in una conferenza stampa tenuta dopo il fermo di Cinturrino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Ucciso dal poliziotto a Rogoredo, fermato l’agente Carmelo Cinturrino: La pistola è stata messa dopo accanto a MansouriMolti indizi convergenti, arrivati finanche dalle dichiarazioni dei colleghi che erano con lui sulle scena del crimine. E poi quelle impronte digitali mancanti sulla pistola che Abderrahim Mansouri, u ... ilfattoquotidiano.it

Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino: l'accusa è di omicidio volontarioDue svolte investigative: la Procura di Milano dispone il fermo di un agente per la morte nel boschetto di Rogoredo e a Foggia scatta l'arresto per omicidio premeditato legato all'incidente di San Sev ... notizie.it

Ci potrebbe essere una svolta decisiva nelle indagini riguardanti il pusher 28enne Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo. Carmelo Cinturrino (ma non solo), il poliziotto che ha sparato contro il 28enne - fermato questa mattina - avrebbe dichiarato il falso. L - facebook.com facebook

Matteo Salvini, sull’omicidio di Rogoredo, diceva di stare “con il poliziotto senza se e senza ma”. Giorgia Meloni parlava di “doppiopesismo di certa parte della magistratura”. Oggi il poliziotto è stato fermato per omicidio volontario. Forse qualche “se” e qualche x.com