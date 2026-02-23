Roberto D' Aversa è il allenatore del Torino | ufficiale il comunicato

Il Torino ha annunciato ufficialmente Roberto D’Aversa come nuovo allenatore, dopo aver deciso di cambiare guida tecnica. La scelta deriva dalla necessità di migliorare le prestazioni in campionato, che hanno portato a risultati deludenti nelle ultime settimane. D’Aversa prende il comando con l’obiettivo di rilanciare il team e portarlo a risultati più solidi. La firma del contratto è stata firmata ieri e il tecnico ha già iniziato a lavorare con i giocatori.

© Mondosport24.com - Roberto D'Aversa è il allenatore del Torino: ufficiale il comunicato

La recente riorganizzazione tecnica del Torino è stata ufficializzata con la nomina di Roberto D’Aversa alla guida della prima squadra, in seguito all’esonero di Marco Baroni. L’annuncio conferma l’ingresso di una figura esperta al timone, con un incarico che riflette l’esigenza di consolidare la fase centrale della stagione. Roberto D’Aversa è stato designato come nuovo tecnico della formazione granata, con un contratto valido fino al 30 giugno 2026. L’esito dell’operazione è stato comunicato dalla società, che intende proseguire con stabilità e metodo nell’organico tecnico. La biografia sportiva dell’allenatore, nato il 12 agosto 1975 a Stoccarda, arricchisce il profilo con un percorso da calciatore di ruolo centrocampista. 🔗 Leggi su Mondosport24.com D’Aversa Torino, ufficiale: è lui il nuovo allenatore dei granata dopo l’esonero di Baroni! Il comunicato e tutti i dettagliRoberto D’Aversa assume il ruolo di allenatore del Torino dopo che la società ha deciso di cambiare guida tecnica a causa delle recenti prestazioni deludenti. Torino, ufficiale esonero Baroni: D’Aversa nuovo allenatore fino a giugnoIl Torino ha deciso di esonerare Marco Baroni dall’incarico di allenatore, a causa dei risultati deludenti ottenuti nelle ultime partite. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Torino allo sbando, Cairo contestato: paga solo Baroni, arriva D’Aversa; Toro, capolinea Baroni. D’Aversa in pole; Torino deluso e preoccupato: si riflette su Baroni, ore decisive; Il retroscena: Baroni-Torino, il silenzio e l’esonero in arrivo. Su D’Aversa…. Torino, D'Aversa è il nuovo allenatore. Esonerato BaroniRoberto D'Aversa è il nuovo allenatore del Torino. Ad annunciarlo è stato il club granata con un comunicato: Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima ... sport.sky.it UFFICIALE | Torino, D'Aversa è il nuovo allenatore: la nota del clubArrivato il comunicato sull'esonero di Marco Baroni, il Torino ha ufficializzato anche il tecnico Roberto D’Aversa come nuovo allenatore dei granata. Questa la nota: Il ... lalaziosiamonoi.it Ufficiale, il Torino ha esonerato Marco Baroni: Roberto D’Aversa nominato nuovo allenatore x.com Radio1 - #Calcio Roberto D’Aversa sarà il nuovo allenatore del Torino. Il tecnico ha messo nero su bianco l’accordo con il club del presidente Cairo. Il contratto sarà valido fino a fine stagione con l’obiettivo di portare la squadra alla salvezza. Domani il primo - facebook.com facebook