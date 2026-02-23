Roba da matti pericollage

Giovedì 26 febbraio, il ciclo di laboratori creativi 'Roba da Matti – Apericollage' si apre con un evento speciale, organizzato da Stefania De Cristofaro, arteterapeuta di Apiart, presso la pizzeria L’Alba. La causa è la voglia di coinvolgere la comunità in attività artistiche, offrendo uno spazio di condivisione e creatività. I partecipanti possono combinare materiali diversi, come immagini e pezzi di carta, mentre gustano un aperitivo. La serata promette di essere un’occasione di svago e sperimentazione.

Giovedì 26 febbraio un nuovo appuntamento di 'Roba da Matti – Apericollage', un ciclo di laboratori creativi condotti da Stefania De Cristofaro, arteterapeuta Apiart, in collaborazione con Roba da Matti – Pizzeria de L'Alba, spazio sociale della cooperativa L'Alba A.P.S.L'iniziativa propone un incontro tra espressione creativa, socialità e condivisione: ogni appuntamento si aprirà con un laboratorio di collage durante il quale sarà possibile gustare un buon aperitivo e dell'ottima pizza.Il collage è una tecnica artistica semplice e versatile, che permette di lavorare con immagini già esistenti in modo libero e non giudicante.