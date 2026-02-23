Rob Jetten nuovo premier dell’Olanda | è il più giovane e il primo dichiaratamente gay nella storia dei Paesi Bassi

Rob Jetten ha assunto il ruolo di primo ministro dei Paesi Bassi, diventando il leader più giovane nella storia del paese e il primo apertamente gay a ricoprire questa carica. La sua nomina arriva dopo un intenso dibattito politico e con il sostegno di una coalizione di partiti di centro-sinistra. Jetten ha già annunciato piani per riformare il sistema energetico e migliorare i servizi pubblici. La sua elezione segna un cambiamento importante nella politica olandese.

Rob Jetten è il nuovo primo ministro dei Paesi Bassi, e coi suoi 38 anni il più giovane nonché primo premier dichiaratamente omosessuale nella storia dell’Olanda. Dovrà però fronteggiare una sfida complessa, cioè fare approvare il proprio programma con il primo governo di minoranza del paese da decenni. Jetten guida una coalizione composta dal suo partito, i Democratici 66 (D66), dal centrodestra Appello Cristiano Democratico (CDA) e dal liberale Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (VVD). Insieme, le tre formazioni politiche possiedono solo 66 dei 150 seggi totali del parlamento. Dovranno quindi fin da subito cercare l’appoggio dei partiti di opposizione per vedere il proprio programma approvato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nasce il nuovo governo in Olanda: chi è Rob Jetten, premier più giovane di sempreRob Jetten, nuovo premier più giovane di sempre in Olanda, assume il comando dopo l’insediamento del governo di coalizione.

Olanda, giura il nuovo governo Jetten. A 38 anni è il premier più giovane: chi èIl nuovo governo nei Paesi Bassi si è formato dopo le dimissioni del precedente, a causa di divergenze sulla gestione economica.

Centrist Rob Jetten Set To Become Netherlands’ Youngest & First Openly Gay Prime Minister | VERTEX

