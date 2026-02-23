Rivoluzione iraniana | a Teheran il vento soffia ancora

Le ragazze iraniane continuano a manifestare per la libertà di scelta, dopo il 2022, quando molte sono scese in strada per chiedere giustizia per Mahsa Jina Amini. La causa resta il rispetto dei diritti fondamentali, e le proteste si ripetono nonostante le restrizioni. Le giovani sfidano il governo con coraggio, dimostrando che la lotta non si ferma. Le immagini di queste dimostrazioni si moltiplicano sui social e nelle piazze di Teheran.

L e ragazze iraniane camminano ancora davanti a noi. Come nell’inverno del 2022-2023 quando scesero nelle strade in nome di una di loro – Mahsa Jina Amini – finita in coma dopo essere stata sequestrata dalla cosiddetta Polizia della moralità. Morirono in centinaia in quelle settimane, migliaia finirono in prigione. Non hanno smesso. Le ragazze. Di rischiare tutto pur di esercitare il proprio diritto a “uscire”. Iran, l’orrore della repressione in un video: lo strazio delle madri davanti ai sacchi neri X Leggi anche › Mahsa Amini, tre anni dopo: nel suo nome, la rivoluzione delle donne iraniane continua Uscire dai solchi di uno Stato teocratico che da allora ha persino indurito le norme discriminatorie, avvicinandosi a ciò che l’Onu definisce formalmente “apartheid di genere”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Morte agli Usa. L'Iran in festa celebra la Rivoluzione islamicaAGI - A migliaia a Teheran, Shiraz, Isfahan. E poi a Qom, Hamadan, Yazd, Tabriz. Gli iraniani sono scesi in strada oggi per celebrare il 47° anniversario della vittoria della Rivoluzione Islamica, l'1 ... msn.com

Iran, Nyt: Khamenei ha dato direttive per la successione. Teheran inserisce le forze navali e aeree Ue tra le organizzazioni terroristicheLa Guida Suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, è pronto alla successione. Da anni, ormai, il tema del passaggio di consegne del più alto incarico religioso del Paese non è più un tabù, complice ... ilfattoquotidiano.it

Reza Pahlavi è il figlio dello scià di Persia Mohammad Reza Pahlavi, cioè il re dell’Iran che fu cacciato dalla rivoluzione islamica del 1979. Vive in esilio negli Stati Uniti e da anni cerca di accreditarsi come leader dell’opposizione iraniana all’estero, anche se i - facebook.com facebook