riverberi di materia e mistero in parete le opere di scafuri

Francesco Scafuri ha realizzato opere sulla parete che catturano l’attenzione grazie a effetti di luce e materia. La causa di questa creazione deriva dalla sua passione per la città di Ferrara e le sue atmosfere quotidiane. Le sue pennellate energiche e i colori vivaci riflettono l’anima urbana e il ritmo della strada. La presenza delle sue opere si integra con gli spazi pubblici, attirando curiosi e passanti. La sua arte si inserisce nel panorama locale come un richiamo visivo quotidiano.

Riverberi di materia impastati di luce danno consistenza a una realtà sfumata e vitale. Il segno riconoscibile di Francesco Scafuri – che in pubblico è uno storico, ma nell’intimo è pittore – risiede nella capacità di coniugare impressione e introspezione, alla ricerca tanto della propria ferraresità (i palazzi di Ferrara, il rumore della musica di strada, la bicicletta, vera firma crittografata, ecc.) quanto dei misteri dell’ispirazione. Era da lustri che aveva smesso di esporre: oggi alle 18 tornerà a inaugurare una sua mostra al Circolo dei Negozianti di palazzo Roverella. A presentare e illustrare i quadri sarà Riccardo Modestino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

'Mistero e intensità', al via l'esposizione artistica dello storico Francesco Scafuri

Sette Opere per la Misericordia: in mostra le opere donate da sette artisti internazionali al Pio Monte in dialogo con il capolavoro di CaravaggioSabato 24 gennaio alle ore 11 si apre l’VIII edizione di Sette Opere per la Misericordia al Pio Monte della Misericordia.

