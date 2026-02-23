Riunione del consiglio comunale di Padova anche in diretta streaming
Il consiglio comunale di Padova si riunisce lunedì 23 febbraio 2026, alle 18, presso la sala di Palazzo Moroni. La seduta si tiene in prima convocazione e si può seguire anche in streaming. La decisione di tenere l’incontro in diretta nasce dalla volontà di coinvolgere più cittadini. Durante la seduta si discuteranno temi legati alla gestione del territorio e ai servizi pubblici. La riunione si conclude con una serie di interventi previsti dall’ordine del giorno.
C'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Il Consiglio comunale si riunisce, in seduta pubblica di prima convocazione lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 18, presso la sala del Consiglio comunale a Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 Padova. Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero legale nella seduta di prima convocazione o venisse a mancare nel corso della stessa, la seduta di seconda convocazione si terrà martedì 24 febbraio 2026, alle ore 18. Ricordiamo che abbonandosi al canale YouTube si riceve l'avviso di avvio della diretta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Iran, gli Usa chiedono riunione d’emergenza del Consiglio Sicurezza di Onu – la direttaGli Stati Uniti hanno richiesto una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere della situazione in Iran.
Il presidente del consiglio comunale Anastasi: "Solidali anche con la popolazione di Niscemi"Il presidente del consiglio comunale Anastasi ha chiamato alla solidarietà.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Seduta del Consiglio comunale giovedì 19 febbraio 2026 ore 18.00 / Notizie / Novità / Homepage; Consiglio comunale, martedì 24 febbraio 2026; Consiglio comunale del 17 febbraio; Riunione del consiglio comunale di Padova anche in diretta streaming il 23 febbraio 2026.
Eletto il nuovo sindaco del consiglio comunale dei ragazziLECCE - Pietro Corsano è il nuovo sindaco del consiglio comunale dei ragazzi. E' stato eletto oggi, nella prima seduta del consiglio comunale dei ragazzi ... corrieresalentino.it
Il Consiglio comunale di Matera ci riprovaÉ convocata per oggi pomeriggio alle 17.30 la nuova riunione del Consiglio comunale di Matera. rainews.it
Riunione del Consiglio Territoriale per l’#Immigrazione. Avvio del progetto FAMI sul territorio provinciale - facebook.com facebook