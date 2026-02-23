Ritratto di Alex Karp il capo di Palantir che ensa di reggere la civiltà sulle spalle

Alex Karp, CEO di Palantir, ha deciso di parlare pubblicamente dopo l’attacco di Hamas che ha causato la morte di 1.200 israeliani, denunciando la violenza e sostenendo il diritto di Israele a difendersi. La sua dichiarazione arriva in un momento di grande tensione tra le due parti, mentre il leader della società tecnologica evidenzia il suo sostegno alle vittime e alle autorità israeliane. La sua presa di posizione riflette la crescente attenzione del settore tecnologico sulla crisi in Medio Oriente.

Dalle aule di Habermas ai fronti militari. La tecnologia di Palantir è impiegata da Israele a Gaza, in Iran e in Libano, dove ha decimato Hezbollah nell’attacco coi cercapersone Sono passati pochi giorni dall’assassinio di 1.200 israeliani da parte di Hamas e Alex Karp freme per rilasciare una dichiarazione a sostegno di Israele. “Certi tipi di male possono essere combattuti solo con la violenza”, scrive Karp. I suoi collaboratori a Palantir gli suggeriscono di sostituire “violenza” con “forza”: stesso concetto, senza il grand guignol. Karp acconsente alla modifica e il messaggio viene pubblicato su X. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Chi è Alex Karp, il controverso capo di Palantir che ha ammesso (ogni tanto) di uccidere personeAlex Karp, CEO di Palantir, ha ammesso che la sua azienda fornisce strumenti utilizzati in operazioni militari e di sorveglianza, creando polemiche.

Michael Burry all’attacco di Palantir, la “grande scommessa” contro Alex KarpMichael Burry ha criticato Palantir, accusando l’azienda di sovrastimare le sue capacità e di rischiare di ingannare gli investitori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Chi è Alex Karp, controverso capo di Palantir fiero che la sua tecnologia (ogni tanto) uccide; Michael Burry all’attacco di Palantir, la grande scommessa contro Alex Karp; Epstein, Palantir e Thiel: cosa sta succedendo.

Chi è Alex Karp, il controverso capo di Palantir fiero che la tecnologia (ogni tanto) può uccidereFilosofo, umanista, ex democratico convertito al trumpismo. Il ceo di Palantir è diventato il personaggio più controverso della Silicon Valley. Video ... repubblica.it

Breve storia di Alex Karp, l’uomo che sta creando il vero Grande FratelloCi sono dei tratti che hanno contribuito a costruire il fascino del genio controverso nell'immaginario collettivo. Alex Karp ne ha molti. Capelli grigi spettinati, neurodivergente – gli sono state ... fanpage.it

Il terminator occidentale. Dalle aule di Habermas ai fronti militari. Il capo di Palantir Alex Karp pensa di “reggere la civiltà sulle spalle”. L'articolo di Giulio Meotti è sul Foglio del Weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it/ - facebook.com facebook