Ritirato dalla mostra Storie Fiorentine il dipinto che ritrae Cristina Manetti

Il dipinto che raffigura Cristina Manetti è stato rimosso dalla mostra “Storie Fiorentine” dopo che un invito a una conferenza di Anna Rubin ha attirato l’attenzione sulla sua presenza. La decisione è stata presa per motivi legati alla sensibilità pubblica e alla volontà di rispettare la privacy dell’assessora. Il quadro, realizzato nel 2021, rappresentava un momento dedicato alla cultura locale. La sua rimozione ha suscitato discussioni tra gli organizzatori e il pubblico.

Firenze, 23 febbraio 2026 – Un semplice invito a una conferenza stampa di presentazione della mostra dell'artista Anna Rubin ha fatto ritirare, a Firenze, un ritratto pittorico risalente al 2021 raffigurante l'assessora regionale alla cultura Cristina Manetti. Secondo quanto si apprende, il dipinto - denominato 'Monna Cristina - non sarà più fra le opere esposte alla mostra 'Storie fiorentine' in programma dal 6 marzo al 3 aprile all'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze e, inoltre, non ci sarà alcuna donazione all'Accademia stessa, diversamente da come riporta lo stesso invito. PRESSPHOTO Firenze, 4a edizione de La Toscana delle Donne: Cristina Manetti, Simona Molinari.