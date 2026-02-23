Rita De Crescenzo a Verissimo | Ho smesso con la droga dopo la violenza l’ho fatto per i miei figli

Rita De Crescenzo ha spiegato a Verissimo come un episodio di violenza abbia spinto a cambiare vita, portandola a smettere con la droga per proteggere i suoi figli. La tiktoker napoletana ha raccontato di aver affrontato un passato difficile legato alla dipendenza e di aver trovato nuova forza grazie ai social. La sua storia si intreccia anche con la recente aggressione subito dal figlio, un evento che ha segnato profondamente la sua esperienza.

Ascolti TV di venerdì 20 febbraio 2026: Rai1 e Canale5 dominano la serata, con il successo delle Olimpiadi e dei programmi di access prime time Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Lucio Presta accusa Sonia Bruganelli: “Ha tradito Paolo Bonolis”. Le rivelazioni choc nell’autobiografia La tiktoker napoletana si racconta da Silvia Toffanin: l’aggressione al figlio, il passato nella dipendenza e la rinascita grazie ai social Ospite a Verissimo, Rita De Crescenzo ha condiviso uno dei racconti più dolorosi della sua vita, parlando dell’aggressione subita recentemente dal figlio e del suo passato segnato dalla tossicodipendenza. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

Rita De Crescenzo a Verissimo: "Ho smesso con la droga quando sono stata violentata"Rita De Crescenzo ha dichiarato di aver smesso con la droga dopo aver subito una violenza, un evento che le ha cambiato la vita.

Rita De Crescenzo a Verissimo rivede una foto del passato, prima della chirurgia: “Cosa mi ha fatto la droga”Rita De Crescenzo ha condiviso a Verissimo come la dipendenza da droga abbia cambiato la sua vita, mostrandosi con una foto del passato prima dell’intervento chirurgico.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Chi è Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana ospite a Verissimo; Napoli, ferito a coltellate il figlio della tiktoker Rita de Crescenzo; Chi è Rita De Crescenzo e perché sarà a ‘Verissimo’; Il figlio di Rita De Crescenzo è stato accoltellato.

Rita De Crescenzo e la foto dal passato prima della chirurgia: Vedete cosa fa la droga? Non usatela, fa male, l’appello a VerissimoLa tiktoker napoletana si racconta a Verissimo: dalla tossicodipendenza agli interventi estetici fino all'appello contro le droghe ... ilfattoquotidiano.it

Rita De Crescenzo a Verissimo: trauma, recupero e la vita dopo TikTokRita De Crescenzo si confessa a Verissimo: dalla violenza subita e dalla droga alla fama sui social, con il recente episodio dell’accoltellamento di Francesco al centro del racconto ... notizie.it

Rita De Crescenzo a Verissimo: tutta la verità Credit: @Rita decrescenzo @verissimo #rita #verissimo #tv #attore - facebook.com facebook

Un po’ strana l’intervista di Rita De Crescenzo a #Verissimo… sembrava forzata, e l’aggressione al figlio che era stata introdotta come un tragico dramma, non e’ poi stato affrontato come tale #ritadecrescenzo x.com