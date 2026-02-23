Risveglio il nuovo romanzo di Giacomo Beretta

Giacomo Beretta ha scritto un nuovo romanzo che nasce dall’intreccio tra fantasia e realtà. La causa principale è l’ispirazione tratta dagli eventi quotidiani e dai problemi sociali attuali. Nel libro, l’autore descrive personaggi che affrontano difficoltà concrete e scenari che riflettono il mondo di oggi. La narrazione si sviluppa attraverso dettagli vividi e situazioni che coinvolgono il lettore fin dalle prime pagine. La storia si conclude lasciando spazio a ulteriori riflessioni.

© Lopinionista.it - “Risveglio”, il nuovo romanzo di Giacomo Beretta

«Questo romanzo prende vita da un intreccio tra fantasia e realtà, da temi che riguardano il nostro mondo e le sfide che affrontiamo come umanità. Alla base di tutta l’opera, c’è il mio contatto quotidiano con la sostenibilità, una tematica che trasversalmente attraversa il mio lavoro e che mi porta costantemente a riflettere sulle azioni necessarie per garantire un futuro vivibile al nostro pianeta . Da questa riflessione è nato il desiderio di raccontare una storia che parlasse di queste sfide globali, ma attraverso un linguaggio che superasse le barriere culturali e generazionali: il fantasy»: “Risveglio” di Giacomo Beretta ci immerge in un contesto epico ma parlando in modo sorprendentemente diretto del presente. 🔗 Leggi su Lopinionista.it Leggi anche: La nomina. Settore Tecnico Figc. Il milanese Beretta nuovo presidente Intrigo “Doppia Curva”: un nuovo arresto svela il piano per uccidere Andrea BerettaUn nuovo arresto nell’inchiesta “Doppia Curva” rivela un piano per uccidere Andrea Beretta, coinvolgendo gruppi criminali e violenza di strada. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Star Wars, i fan hanno già nostalgia della criticatissima trilogia sequel?; Il fantasy di Claudia Casadei a Casa Sanremo: Maik – Iridi di fuoco selezionato per il Festival. Risveglio, il nuovo romanzo di Giacomo BerettaCasa editrice: bookabook Genere: Fantasy Pagine: 240 Prezzo: 19,00 € Codice ISBN: 979-1255993438 «Questo romanzo prende vita da un intreccio tra fantasia e realtà, da temi che riguardano il nostro mon ... liquidarte.it Problema gol per l'attacco del #Cosenza, il rendimento sotto porta di Giacomo #Beretta Segui Tuttocalciocalabria.it - facebook.com facebook