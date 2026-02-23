Risultati Serie A 2025 26 LIVE | la Fiorentina vince il derby toscano

La vittoria della Fiorentina nel derby toscano è stata causata dalla rete decisiva di un attaccante al 78° minuto, che ha sbloccato il risultato. La squadra viola ha dimostrato intensità e determinazione, sfruttando un errore difensivo degli avversari. Il match ha visto un pubblico acceso e tante occasioni da gol da entrambe le parti, ma alla fine sono stati i viola a festeggiare. La partita ha mantenuto alta l’attenzione dei tifosi sulla corsa al titolo.

