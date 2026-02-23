Risultati Serie A 2025 26 LIVE | il Bologna vince di misura sull’Udinese

Il Bologna ha conquistato una vittoria di misura contro l’Udinese grazie a un gol nel secondo tempo. La causa della vittoria è stata un’azione rapida impostata sulla fascia destra, che ha sorpresa la difesa avversaria. Gli emiliani hanno dato tutto in campo, mantenendo alta la concentrazione fino all’ultima azione. La partita ha mostrato un equilibrio tra le due squadre, con occasioni che hanno tenuto il pubblico sulle spine fino al fischio finale.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

Il Bologna ha battuto l'Udinese con un gol decisivo, a causa di un errore difensivo avversario.

Segui gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati della Serie A 202526.

POKER CAGLIARI, PISACANE vince ancora: Cagliari-Verona 4-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

