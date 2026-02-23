Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Fiorentina Pisa 0-0

La partita tra Fiorentina e Pisa si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, a causa di un equilibrio tattico tra le due squadre. La Fiorentina ha cercato di imporre il ritmo offensivo, ma il Pisa si è difeso bene e ha rischiato poco. Il match si è acceso nel secondo tempo, con occasioni da entrambe le parti. La partita si è conclusa senza gol, lasciando molte domande sul futuro delle due squadre.

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Fiorentina Pisa 0-0

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all'ultima giornata.