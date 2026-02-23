Rissa e coltellate | ci scappa il morto Vittima un egiziano

Una lite tra gruppi di ragazzi si è trasformata in una rissa con coltellate, provocando la morte di un uomo egiziano di 21 anni. La discussione è degenerata davanti a un negozio di piazza San Giovanni Battista de La Salle, vicino alla circonvallazione Cornelia. Durante il confronto, l’uomo è stato ferito al torace e si è accasciato senza riuscire a ricevere aiuto. La scena si è conclusa con il giovane esanime a terra.

Dopo una lite è stato accoltellato al torace, si è accasciato e non si è più rialzato. Un egiziano, di 21 anni, è stato ucciso ieri da un gruppo di nordafricani di fronte al negozio Ovs di piazza San Giovanni Battista de La Salle, a circonvallazione Cornelia. Tre i fermati: si tratta di due connazionali della vittima, di 20 e 23 anni, e di un algerino, di 19. La loro posizione è al vaglio dei carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia San Pietro, che indagano sull'omicidio. A dare l'allarme, intorno alle 13:45, sarebbero stati alcuni passanti che avrebbero assistito prima a una lite fra il 21enne e gli altri tre e poi alla caduta a terra della vittima. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Poliziotto colpito a coltellate da un irregolare egiziano. FdI: Milano città allo sbandoUn poliziotto è stato ferito a coltellate a Milano, nel quartiere di Bisceglie, da un uomo egiziano pregiudicato e irregolare.

Cecchini: “Non stiamo davanti a studenti che tirano due uova. Se non si cambiano le regole ci scappa il morto”La tensione tra le forze dell’ordine e i manifestanti cresce di giorno in giorno.

La Spezia, studente accoltellato a morte: la ricostruzione dei fatti - 1Mattina News 19/01/2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Rissa e coltellate fuori dal pub, due ragazzi in ospedale; Sarno, rissa e coltelli di notte: due giovani presi a pugnalate; Castelfranco Veneto, chiuse le indagini sul delitto Cristea: 7 i ragazzi accusati; Accoltellamento a Priaruggia, fermo convalidato: la gip, Condotta spietata.

Sarno, rissa e coltelli di notte: due giovani presi a pugnalateNotte di violenza a Sarno, due giovani feriti a coltellate. Uno dei due è un minore. Tante le ombre su una vicenda dai contorni inquietanti, si cerca di capire se siano coinvolte ... ilmattino.it

Rissa e coltellate fuori dal pub, due ragazzi in ospedaleNotte di follia a Montecassiano, dopo la chiusura del locale: un montefanese e un recanatese all’ospedale. Ferita d’arma da taglio per uno dei due. Diverse lesioni per l’altro, che ora si ritrova con ... ilrestodelcarlino.it

Rissa a coltellate a piazza Leone, nei pressi di Porta Capuana. Ferito un 29enne. Due arresti da parte dei carabinieri dopo le denunce dei residenti e del deputato Francesco Emilio Borrelli. Attenzione immagini non adatte a persone sensibili. - facebook.com facebook