Risparmi record | 3 miliardi in meno sulle bollette dal 2027

Il governo ha deciso di intervenire per ridurre i costi dell’energia, causando un risparmio di tre miliardi di euro sulle bollette dal 2027. La misura prevede uno sconto diretto sulle tariffe, coinvolgendo milioni di famiglie e aziende. La decisione mira a contenere le spese energetiche in un momento di crescente preoccupazione economica. La novità entrerà in vigore tra due anni e potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui si pagano le utenze.

Il governo italiano ha approvato un decreto che potrebbe far risparmiare alle famiglie e alle imprese tre miliardi di euro all’anno sulle bollette elettriche. La misura più significativa è lo scorporo della tassa europea sulle emissioni, l’Ets, dal costo del gas per la produzione di elettricità. Questo provvedimento, inserito nel decreto bollette approvato dal Consiglio dei ministri, è stato calcolato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Tuttavia, l’entrata in vigore è prevista solo dal 2027 e richiede l’approvazione dell’Unione europea, che potrebbe bocciarlo come aiuto di Stato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

