Riprende la pulizia delle rastrelliere a Firenze | tra febbraio e marzo quattro gli appuntamenti nel quartiere 2

Firenze, 23 febbraio 2026 – Ripartono le operazioni di pulizia e manutenzione delle rastrelliere. In particolare, tra la seconda metà di febbraio e marzo gli interventi interesseranno il quartiere 2. Il servizio è organizzato dall’assessorato alla Mobilità in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente e il coinvolgimento operativo della Municipale, del personale di Avr, di Alia e Sas. Attenzione: per consentire l’esecuzione delle operazioni le biciclette presenti nelle rastrelliere saranno rimosse. Quattro le date individuate: mercoledì 25 febbraio e, passando a marzo, giovedì 5, mercoledì 11 e mercoledì 25. 🔗 Leggi su Lanazione.it

