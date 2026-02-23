Rione Ferrovieri il Comune compra anche il palazzo ex Gife

Il Comune di Messina ha acquistato l’ex Gife nel Rione Ferrovieri per rilanciare il quartiere. La società Patrimonio Messina Spa, guidata da Maurizio Cacace, ha concluso l’operazione, puntando a migliorare gli spazi pubblici e favorire nuove attività sociali. L’immobile, che si trova vicino alla stazione, sarà riqualificato per offrire servizi alla comunità locale. L’intervento si inserisce in un piano più ampio di rigenerazione urbana.

L'operazione, resa possibile grazie all'impiego dei fondi Pinqua giunge a pochi mesi di distanza dall'acquisizione dell'ex Ferrotel Prosegue senza sosta la strategia di riqualificazione urbana e sociale del Comune di Messina. La società partecipata Patrimonio Messina Spa, presieduta da Maurizio Cacace, ha portato a termine l'acquisto dell'ex Gife, storico immobile situato nel cuore del Rione Ferrovieri. L'operazione, resa possibile grazie all'impiego dei fondi Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare), giunge a pochi mesi di distanza dall'acquisizione dell'ex Ferrotel, avvenuta lo scorso 3 dicembre, completando così il controllo pubblico su un quadrilatero strategico della città da destinare all'emergenza abitativa e al social housing.