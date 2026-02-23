Rino Piscitello nuovo fiduciario Figec di Palermo

Rino Piscitello diventa il nuovo fiduciario Figec di Palermo dopo che la Giunta esecutiva ha approvato la sua nomina senza opposizioni. La decisione arriva su proposta del segretario generale Carlo Parisi, che ha sottolineato la sua esperienza nel settore. Piscitello assumerà il ruolo di rappresentante dei giornalisti locali e avrà il compito di coordinare le attività sindacali nella provincia. La nomina si inserisce in un momento di rinnovamento all’interno del sindacato.

Nominato, su proposta del segretario Carlo Parisi, dalla Giunta del sindacato dei giornalisti e degli operatori dell’informazione e della comunicazione Su proposta del segretario generale Carlo Parisi, la Giunta esecutiva della Figec, sindacato dei giornalisti e degli operatori dell’informazione e della comunicazione, ha nominato all’unanimità Rino Piscitello nuovo fiduciario di Palermo. Rino Piscitello, nato a Palermo il 14 settembre 1960, laureato in Scienze Politiche all’Università di Catania, giornalista pubblicista iscritto all’Ordine della Sicilia, è direttore del quotidiano online La Nazione Siciliana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

IL VOTO SEGRETO DISTRUGGE ANCHE GLI ENTI LOCALI Si salvano solo le quote rosa, grazie all’impegno di tutte le deputate. Articolo di Rino Piscitello Il disegno di legge sugli enti locali che conteneva norme importanti per il funzionamento dei comuni sici - facebook.com facebook