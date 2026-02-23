Rinforzo in mediana per l’Arezzo | tesserato lo svincolato Mattia Viviani

La decisione di ingaggiare Mattia Viviani deriva dalla necessità di rafforzare il centrocampo dell’Arezzo. La società ha scelto di puntare sul centrocampista classe 2000, svincolato dopo aver giocato con il Benevento. Viviani porta in squadra esperienza e dinamismo, elementi fondamentali per migliorare le prestazioni della squadra. La firma con l’ultimo arrivato segna un passo importante nelle strategie di rafforzamento del club per la nuova stagione.

AREZZO – La S.S. Arezzo ha ultimato un’operazione in entrata per il proprio reparto di centrocampo. La dirigenza amaranto ha formalizzato l’ingaggio di Mattia Viviani, atleta classe 2000 approdato alla società in regime di svincolo, reduce dall’ultima annata sportiva disputata con il Benevento. Il nuovo innesto si distingue per la sua spiccata duttilità tattica, una caratteristica che gli consente di ricoprire molteplici posizioni nella zona nevralgica del campo. Il suo percorso professionale vanta un’esperienza strutturata nei campionati professionistici di Serie B e Serie C, categorie in cui ha militato difendendo i colori di Chievo, Cosenza e Benevento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Triestina, rinforzo post-mercato: firma lo svincolato Anton! Il comunicato ufficialeLa Triestina mette a segno un colpo di mercato dopo la fine della sessione invernale.

Rinforzo in mediana: l’Empoli preleva Magnino dal Modena a titolo definitivoL’Empoli ha ufficializzato l’arrivo di Magnino dal Modena.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Calciomercato Serie B – Spezia, arriva Shagaxle: rinforzo in mediana; Bologna, i rossoblù affrontano l’ex obiettivo di mercato Prati; Bitonto Calcio, al Sante Diomede di Bari arriva il Toma Maglie; Serie A, Calciomercato Milan – Parametro zero in estate: colpo ai dettagli.

Cremonese, rinforzo pesante in mediana: trattativa in fase avanzata per Thorsby del GenoaLa Cremonese è ormai vicina a chiudere un nuovo innesto per il centrocampo da mettere a disposizione di Davide Nicola. Il club grigiorosso - riporta Sky Sport - è infatti in fase avanzata per l’arrivo ... tuttomercatoweb.com

Juventus, rinforzo in mediana dagli Stati Uniti: Allison Perry ha firmato fino al 2028La Juventus Women accoglie una nuova giocatrice a centrocampo: Allison Perry è ufficialmente bianconera legandosi al nostro Club fino al 30 giugno 2028. Nata il 13 giugno 2003 a Frisco, in Texas, ... m.tuttomercatoweb.com

. @seriecofficial | Arezzo, ufficiale l'arrivo del centrocampista classe 2000 Mattia Viviani x.com

Intesa vicina con un club di vertice per l'ex giallorosso Mattia Viviani. - facebook.com facebook