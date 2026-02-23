Rimpianti Progresso solo pari Cade il Sasso
Il risultato tra Rimpianti Progresso e Sasso Marconi deriva dal gol segnato da Maianti, che ha deciso la partita al 23’ del secondo tempo. La squadra di casa ha sfruttato un’occasione offensiva per conquistare i tre punti, mentre gli ospiti hanno cercato di rispondere senza successo. Entrambe le formazioni hanno effettuato cambi importanti nel finale, ma il punteggio è rimasto invariato. La vittoria permette alla Crema di consolidare la posizione in classifica.
CREMA 1 SASSO MARCONI 0 CREMA: Maianti, Arpini, Azzali (23’ st Niculae), Erman (32’ st Serioli), Vailati, Camilleri, Abbà (34’ st Gramignoli), Latini, Recino (28’ st Cerasani), Mozzanica (45’ st Maccherini), Pavesi. A disp. Ferrara, Varisco, Calia, Valdameri. All. Piccolo. SASSO MARCONI: Celeste, Barattini (23’ st Zanini), Gobbo (44’ st Prasso), Merighi (23’ st Ghebreselassie), Tarozzi, Cinquegrana, Mazia (1’ st Matta), Armaroli (1’ st Marra), Leonardi, Geroni, Gamberini. A disp. Albieri, Montanaro, Galassi, Pirazzoli. All. Farneti. Arbitro: Catalani di Ciampino. Rete: 21’ pt Pavesi. Note: ammoniti Abbà, Pavesi, Giobbo, Armaroli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
