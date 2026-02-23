rimpianti progresso solo pari cade il sasso

Il risultato tra Rimpianti Progresso e Sasso Marconi deriva dal gol segnato da Maianti, che ha deciso la partita al 23’ del secondo tempo. La squadra di casa ha sfruttato un’occasione offensiva per conquistare i tre punti, mentre gli ospiti hanno cercato di rispondere senza successo. Entrambe le formazioni hanno effettuato cambi importanti nel finale, ma il punteggio è rimasto invariato. La vittoria permette alla Crema di consolidare la posizione in classifica.