Riforma Pensioni Monti-Fornero Tridico Perfetto-Armiliato-Gibbin | a confronto

Il Dott. Perfetto ha spiegato che la proposta di riforma pensionistica nasce dalla necessità di affrontare le difficoltà del sistema previdenziale, soprattutto dopo anni di norme che non hanno risolto i problemi di sostenibilità. La sua idea mira a semplificare le regole e a garantire maggiore stabilità per i lavoratori. Durante la discussione sono stati confrontati i punti forti delle diverse proposte, evidenziando le differenze principali tra di esse.

Nel seguente articolo riproponiamo un interessante e più che pertinente commento del Dott. Perfetto, esperto previdenziale, nonché ideatore e primo firmatario della proposta pensioni Perfetto-Armiliato-Gibbin, ove si procede ad un confronto tra alcune delle più discusse riforme o proposte di Riforma: l a Monti-Fornero, attualmente vigente, La proposta Tridico, mai attuata, e la proposta recente inviata al Governo, appunto la Perfetto-Armiliato -Gibbin. Spesso ci si sofferma sui confronti o su quale sarebbe meglio, dimenticando effettivamente un aspetto importante che mette in luce il Dott. Perfetto ossia che: “ Ogni Riforma è figlia del suo tempo, e quando i tempi cambiano, le Riforme vanno “riformate adeguandole ai tempi correnti”. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Riforma pensioni 2026: meglio Monti-Fornero, Tridico o Perfetto-Armiliato-Gibbin?Il dibattito sulla riforma delle pensioni nel 2026 si fa sempre più acceso.

Riforma pensioni 2026: Fornero difende la sua manovra: ‘Era necessaria’Elsa Fornero torna a difendere la sua riforma pensionistica del 2011, affermando che non era un’idea ideologica, ma una risposta a esigenze economiche e finanziarie.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Riforma delle pensioni 2027: uscite a 64 anni, Ape sociale potenziata e opzione donna; Pensioni, addio Fornero. Ecco quando può cambiare; Novità per le pensioni: l’aumento dell’età è ufficiale, ecco cosa cambia dal 2027; Riforma Pensioni 2026: Analisi degli Effetti della Legge Fornero sull’Occupazione e le Prospettive per il Futuro.

Riforma pensioni 2026: Fornero difende la sua manovra: ‘Era necessaria’La riforma era necessaria, tant’è che era stata promessa dal precedente governo come condizione per il soccorso della BCE a evitare la crisi del debito sovrano italiano, ricorda Fornero, spiegando ... pensionipertutti.it

Riforma pensioni 2026/ Gli effetti della Legge Fornero sull’occupazione (ultime notizie 17 febbraio)Riforma pensioni 2026, l’occupazione aumenta per gli over 50 anche per l’inasprimento della Legge Fornero ... ilsussidiario.net

Corte Costituzionale: rinviata al 18 febbraio decisione su riforma pensioni magistrati/ Diplomazia: riaperta Ambasciata di Colombia in Romania/Governo: premier Ilie Bolojan, riforma della pubblica amministrazione adottata al più tardi la prossima settimana htt - facebook.com facebook