Riforma giustizia | 5 esperti denunciano gravi violazioni

Cinque esperti hanno segnalato gravi violazioni nella riforma della giustizia, ritenendo che il testo contrasti con la Costituzione. L’incontro si è svolto venerdì scorso a Termoli, promosso da associazioni locali come Termoli Bene Comune, Rete della Sinistra e Anpi, per analizzare le criticità del nuovo sistema giudiziario. Durante l’evento, sono stati evidenziati rischi concreti per l’indipendenza dei magistrati e il diritto di difesa. La discussione continua tra cittadini e professionisti.

Il No al referendum: In conflitto con la Costituzione. Venerdì scorso, a Termoli, si è tenuto un incontro promosso da Termoli Bene Comune, Rete della Sinistra e Anpi Termoli per discutere delle criticità della riforma della giustizia. La sala della Parrocchia del Sacro Cuore ha ospitato un dibattito che ha messo in luce i presunti conflitti costituzionali della riforma, con particolare attenzione all’articolo 107 e 108 della Costituzione. La riforma, secondo i relatori, introduce concetti come la carriera dei magistrati, in contrasto con il principio di uguaglianza tra funzioni. Inoltre, la nuova Corte disciplinare solleva dubbi sulla competenza dei suoi membri e sulla concentrazione di potere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Giustizia al voto: Frosinone analizza la riforma, tra esperti

Cesena si mobilita: esperti e giunta contestano la riforma giustizia in vista del referendum.

