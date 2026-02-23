Riforma elettorale cosa c’è dietro l’accelerata del centrodestra

La riforma elettorale si muove rapidamente, spinta dalla volontà del centrodestra di approvarla entro i primi giorni di marzo. La pressione politica cresce mentre i partiti accelerano i lavori in Parlamento, puntando a finalizzare il testo prima che scadano i tempi utili. La questione diventa centrale anche per altre riforme come quella della giustizia, entrambe con un calendario stretto. La prossima settimana si preannuncia decisiva per le decisioni da prendere.

Obiettivo chiudere entro i primi giorni di marzo. La settimana che si apre potrebbe essere cruciale per il destino di un’altra riforma che la maggioranza di centrodestra vuole portare a casa al più presto, oltre a quella della giustizia. Prima del referendum confermativo del 22-23 marzo, il centrodestra intende avviare l’iter per cambiare la legge elettorale. L’obiettivo è sganciare la riforma elettorale dell’esito referendario. L’accelerazione è stata decisa lunedì scorso, nell’ultimo vertice tra i leader del centrodestra. E la motivazione politica è sostanzialmente quella di voler ‘sganciare’ la modifica della legge elettorale dall’esito del voto referendario, qualunque esso sia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Il 2026 del centrodestra. Referendum e riforma elettorale: ottenuta la stabilità ora tocca alla politicaIl 2026 rappresenta un momento chiave per il centrodestra, con l’obiettivo di consolidare stabilità e riforme di sistema.

Meloni vuole un’accelerata sulla legge elettorale. Ma i tempi si allunganoIl governo di Meloni punta a rivedere la legge elettorale, ma le tempistiche si stanno protraendo.

