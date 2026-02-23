riforma della giustizia guida al voto referendario

Il governo ha proposto una riforma della Giustizia che modifica l’ordinamento della magistratura, portando a un voto referendario il 22 e 23 marzo. La modifica nasce dall’intenzione di cambiare le modalità di nomina dei giudici e di riformare le procedure di appello. Questi cambiamenti potrebbero influenzare il funzionamento del sistema giudiziario nel paese. Gli elettori sono chiamati a decidere se approvare o meno questa proposta. La consultazione coinvolge milioni di cittadini.

Il 22 e 23 marzo gli italiani saranno chiamati a esprimersi sul referendum costituzionale confermativo relativo alla riforma della Giustizia, che interviene sull’ordinamento della magistratura. Riforma che introduce, tra le altre cose, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare. Si voterà domenica e lunedì, secondo quanto stabilito dal decreto elezioni. Ingegnere chimico, professore emerito alla Libera Università di Bruxelles, per 36 anni è stato un alto funzionario della Direzione generale dell’Energia della Commissione europea, e da 20 anni è professore di Geopolitica e politica energetica. 🔗 Leggi su Laverita.info

Riforma della giustizia al voto: referendum costituzionale a marzo 2026, superata la soglia della raccolta firmeA marzo 2026 si terrà il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, dopo aver superato la soglia delle firme necessarie.

Riforma giustizia, la presentazione del Comitato referendario per il "No" di associazioni e società civileA Palermo si costituisce il Comitato referendario per il “No” alla riforma della giustizia, promosso da associazioni e società civile.

Riforma della giustizia approvata, ora referendum confermativo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Referendum sulla Giustizia, una guida in vista del voto del 22 e 23 marzo 2026; Il referendum sulla giustizia spiegato semplice; Referendum Giustizia 2026: guida accessibile alla consultazione costituzionale del 22 e 23 marzo; Referendum giustizia, sondaggio: risultato legato all’affluenza.

Referendum Giustizia, guida ai quesiti e cosa cambia col Sì o col NoIl 22 e il 23 marzo gli italiani sono chiamati a confermare o respingere la riforma costituzionale proposta dal Governo ... quifinanza.it

Referendum, scontro Guida Bardi-Bersani: I fatti smentiscono la tua tesi, con un PM poliziotto andranno in galera gli sfigatiScontro tra Guida Bardi e Bersani sul referendum giustizia: I fatti smentiscono la tua tesi, ma gli innocenti devono essere tutelati. la7.it

Anche a sinistra c’è chi sostiene la riforma della #giustizia Il 22 e 23 marzo votiamo #Si al #referendum - facebook.com facebook

#omnibus Il giudizio di Erri De Luca sulla riforma della Giustizia del governo Meloni e sul prossimo referendum confermativo x.com