Riflettori per Mario Gargiulo | il ‘re dei volontari’ si prende l’ovazione alla chiusura delle Olimpiadi

Mario Gargiulo, noto per il suo impegno come volontario, ha ricevuto un’ovazione durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. La sua dedizione ha contribuito in modo significativo al successo dell’evento, grazie alla gestione di numerosi servizi logistici e di accoglienza. La sua presenza ha rappresentato un esempio concreto di come il lavoro volontario possa fare la differenza in grandi manifestazioni. La sua figura rimarrà impressa tra i protagonisti di questa edizione.

Tempo di lettura: 2 minuti Spazio anche a chi ha reso queste Olimpiadi possibili, una parte di un meccanismo che non può mancare se si ha intenzione di far funzionare un ingranaggio che deve essere pressochè perfetto. E al netto di qualche piccola sbavatura, Milano Cortina 2026, l'esperimento della competizione diffusa, può essere annoverata come manifestazione ampiamente riuscita. Serve l'organizzazione, servono gli atleti ma, soprattutto, servono i volontari. Per l'edizione italiana della competizione a cinque cerchi ne sono stati coinvolti ben 18mila e a loro è stato reso onore nel giorno della chiusura all 'Arena di Verona.