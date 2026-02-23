Rifiuti dove vanno le Marche | tra termovalorizzatore e normative europee tutto è in alto mare

Il progetto Marche Vive ha organizzato un incontro sui rifiuti nelle Marche, a causa delle difficoltà nel gestire i rifiuti prodotti nella regione. Durante l’evento, è emerso che le norme europee e il funzionamento del termovalorizzatore complicano la gestione dei rifiuti locali. Partecipano attivamente esperti e rappresentanti di associazioni, che portano esempi concreti di problemi pratici e soluzioni possibili. La discussione si concentra sulle sfide attuali nel smaltimento e riciclo dei rifiuti.

Questa l'opinione di Progetto Marche Vive e dei suoi due consiglieri regionali Michele Caporossi e Massimo Seri: «Occorre subito una legge che definisca chi fa cosa e in che tempi» ANCONA – Progetto Marche Vive ha organizzato nei giorni scorsi un incontro sulla tematica rifiuti. Al termine i consiglieri regionali Michele Caporossi e Massimo Seri hanno dichiarato: «Le discariche stanno andando verso il collasso. Mancano solo 9 anni per adeguarsi alle normative europee. Il Piano rifiuti è in alto mare, del termovalorizzatore non si conoscono il come, il dove e il quando verrà realizzato». Dunque «dobbiamo tutelare il territorio e le famiglie, evitando ulteriori aumenti della Tari per i cittadini marchigiani. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Termovalorizzatore nelle Marche, il sì delle imprese: «Più ampio e pure, per rifiuti speciali». Ecco il documentoLe imprese delle Marche hanno approvato il progetto del termovalorizzatore, chiedendo di ampliarlo anche ai rifiuti speciali.

