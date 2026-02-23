Rifiuti d' ogni genere e muro deformato il comitato Gioeni chiede l' intervento del Comune

Il comitato Gioeni segnala che l’accumulo di rifiuti di ogni tipo lungo il pendio coperto di vegetazione ha causato danni all’ambiente e al paesaggio. La presenza di sacchi, materiali ingombranti e detriti ha peggiorato la qualità del territorio, disturbando la fauna locale. L’associazione chiede al Comune di intervenire subito per ripulire l’area e ripristinare l’integrità ambientale della zona. La questione rimane irrisolta da settimane.

Cumuli di rifiuti di ogni genere specie lungo il pendio dove c'è la copertura forestale, con ovvio deprezzamento del suo valore ambientale. Marciapiede rotto e una deformazione dello stesso e del muro che sostiene questa parte della via Gioeni, con conseguente pericolo per i passanti e per la stabilità di quest'arteria cittadina. Lo segnala in prossimità dell'incrocio fra via Gioeni e via 25 Aprile, Angelo Piraneo, aderente al comitato Gioeni. Si chiede al Comune la bonifica del sito e l'installazione di un sistema di videosorveglianza. In relazione al secondo punto, come da istanze già prodotte in passato e che hanno ricevuto come risposta la semplice transennatura dell'area, si chiede che si provveda alla sua definitiva riparazione e stabilizzazione.

Comitato Gioeni chiede intervento alla Prefettura per emergenza sicurezza e furti in crescitaMartedì 3 febbraio 2026, il Comitato per la sicurezza di via Gioeni ha consegnato al prefetto Caccamo un documento che riassume le principali problematiche del quartiere.

