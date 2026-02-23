Ridisegnare il futuro | modello ecologico per le Marche interne

Santa Vittoria in Matenano si prepara a ospitare un evento che potrebbe cambiare il volto delle aree interne delle Marche. La causa è un progetto di sviluppo ecologico che coinvolge cittadini e associazioni locali. Durante l’iniziativa, si discuteranno nuove strategie per promuovere la sostenibilità e migliorare la qualità della vita. La partecipazione di diverse realtà del territorio rende questa occasione particolarmente significativa per il futuro della regione.

Santa Vittoria in Matenano si prepara a ospitare un evento che potrebbe ridisegnare il futuro delle aree interne delle Marche. Sabato prossimo, alle 10:30, nella sala consiliare del paese, sarà presentato il volume Aso-Tenna. La transizione sociale ed ecologica nelle aree interne delle Marche, un lavoro della Piccola Scuola Rurale che sfida le narrazioni tradizionali sullo sviluppo territoriale. Il libro, edito da Transizioni s.r.l., analizza il territorio compreso tra i fiumi Aso e Tenna, un’area strategica nel quadro della Strategia Nazionale per le Aree Interne, proponendo un modello di transizione ecologica e sociale che potrebbe diventare un faro per altre zone marginali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Gli stati generali dell’agricoltura. Dai giovani alle aree interne: "Qui sta il futuro delle Marche"Il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha partecipato ieri a Loreto alla riunione dell’Osservatorio regionale sulle politiche agricole, dove si è discusso di come rilanciare l’agricoltura nelle Marche.

Dalla Regione 30 milioni per ridisegnare e riprogettare le città del futuroLa Regione Piemonte mette a disposizione 30 milioni di euro per riqualificare le città e migliorare la qualità dell’aria.

