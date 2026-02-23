Riconoscere la fragilità per parlare al bambino che è in noi

TENDENZE. In un’epoca che esalta il consenso, la performance e l’apparenza, tornare a guardarsi dentro è un atto rivoluzionario. Lo ricorda con voce limpida e ferma la psicologa Marta Segrelles nel suo «Abbraccio la bambina che è in me» (Giunti, traduzione di Silvia Rogai). Bestseller in Spagna, il libro invita a riconoscere e amare la propria parte più fragile – quella «bambina interiore» che spesso resta ferita da piccole ma persistenti mancanze di ascolto e tenerezza. Con un linguaggio chiaro e accogliente, Segrelles accompagna il lettore in un percorso di consapevolezza per imparare a riconoscere i bisogni disattesi, a nominare il dolore, a trasformarlo in forza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Aspettando il 2026 con coraggio e speranza: riconoscere la propria forza anche tra fatica, dolore e fragilitàAspettando il 2026, è importante riconoscere la propria forza anche nei momenti di fatica, dolore e fragilità.

“Sono incinta”. Lui non vuole riconoscere il bambino: la reazione di lei è agghiaccianteUna semplice dichiarazione cambia improvvisamente una giornata apparentemente normale.

Marte en Piscis: ¿Ruptura o Liberación La fuente que nace del conflicto fuente creativa

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il coraggio fragile di insegnare: quando la scuola diventa relazione; Così fragili, così umani: a Trento una rassegna cinematografica per dare volto alla solitudine; Le fragilità della piana di Sant’Eufemia: un territorio modellato dall’acqua, minacciato dal tempo e che richiede ascolto e interventi; Decreto bollette: aiuti per fragili e famiglie. 130mila potenziali beneficiarie.

Salento, un altro bambino ucciso in casa. Le domande che dobbiamo farci per riconoscere le fragilità familiari e i segnali di allarmeI carabinieri lo hanno trovato nel tardo pomeriggio, senza vita, nella casa di Calimera, in Salento, in cui viveva con la mamma. Un bambino di otto anni è stato ucciso, probabilmente con un’arma da ... vanityfair.it

Non esiste una sola fragilitàL’ultimo libro di Roberto Gramiccia, Teoria della fragilità. Alla ricerca di un potere nascosto (Diarkos, 2025), scritto con la decisiva collaborazione di Ginevra Amadio, raccoglie e sistematizza una ... huffingtonpost.it

MESSAGGIO PER LA QUARESIMA 2026 Carissimi, la Quaresima non è un calendario, né una serie di gesti da spuntare. È un invito a guardare dentro: a riconoscere le nostre paure, le nostre ferite, le nostre fragilità. A vedere chi siamo quando nessuno ci oss - facebook.com facebook