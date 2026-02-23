Riconoscere i talenti accompagnare le fragilità | la missione degli oratori al centro di un convegno

Il convegno sugli oratori, svoltosi a Forlì, nasce dalla volontà di valorizzare i talenti giovanili e sostenere le fragilità degli adolescenti. Durante l’evento, i partecipanti hanno discusso strategie pratiche per aiutare i giovani a esprimere le proprie capacità e affrontare le difficoltà quotidiane. Un focus particolare è stato dedicato ai programmi di accompagnamento, con interventi di educatori e volontari. La discussione si è rinnovata con esempi concreti di attività realizzate nelle comunità locali.

l convegno Oratori ha ribadito come il lavoro educativo non sia soltanto un insieme di attività, ma un impegno concreto della Chiesa a servizio degli adolescenti Il seminario di Forlì ha ospitato sabato scorso il convegno oratori dal titolo “Adolescenti tra possibilità e fragilità”, promosso dalla Pastorale Giovanile della diocesi di Forlì-Bertinoro. Un appuntamento che ha offerto uno sguardo profondo e concreto sul mondo degli adolescenti, mettendone in luce potenzialità, fatiche e il valore della presenza educativa della Chiesa. Il convegno si è aperto con un momento di preghiera guidato dal vescovo Livio Corazza, che nel suo intervento ha richiamato la figura di San Pier Damiani: “Era un ragazzo mandato a pascolare i porci. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

