Ricettazione in Sicilia | 58enne ai domiciliari dopo 8 anni di processo

Un uomo di 58 anni di Alatri è stato messo agli arresti domiciliari dopo aver trascorso otto anni in tribunale. La causa è una condanna definitiva per ricettazione, legata a un episodio di furto di biciclette avvenuto nella regione. Durante il procedimento, sono stati raccolti numerosi elementi che hanno portato alla decisione finale. L’uomo, che ha un passato di precedenti, ora dovrà rispettare le restrizioni imposte dalla legge. La vicenda si è conclusa con questa misura restrittiva.

Un processo lungo e complesso. Un 58enne di Alatri, già noto alle forze dell’ordine, è stato condannato definitivamente per ricettazione. La pena, di un anno e dieci mesi, sarà scontata ai domiciliari. I fatti risalgono al 2016 e sono stati commessi in Sicilia. L’uomo è stato rintracciato presso la sua abitazione, dove si trovava già agli arresti domiciliari per altre vicende. I carabinieri della stazione di Alatri hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte d’Appello di Catania. Il provvedimento dispone la detenzione domiciliare per il 58enne, riconosciuto colpevole in via definitiva del reato di ricettazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Alatri, condannato per ricettazione in Sicilia, 58enne sconterà quasi due anni ai domiciliariUn uomo di 58 anni di Alatri ha ricevuto un ordine di carcerazione perché era stato condannato per ricettazione in Sicilia.

Ricettazione, 58enne arrestato dai Carabinieri di Alatri: sconterà la pena ai domiciliariProvvedimento emesso dalla Corte di Appello di Catania: l'uomo, già ai domiciliari, dovrà espiare 1 anno e 10 mesi di reclusione per un reato commesso in Sicilia nel 2016

