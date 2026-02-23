Riapre il varco per via Petroni | cosa cambia dopo le perizie tecniche

Il varco tra piazza Verdi e via Petroni riapre dopo le perizie tecniche, causate dall’incidente di gennaio che ha coinvolto un bus. La chiusura forzata di oltre un mese ha limitato il traffico e creato disagi ai residenti. Mercoledì 25 febbraio, il passaggio tornerà accessibile, anche se alcuni limiti di sicurezza resteranno in vigore. La riapertura segna un passo verso la normalità, ma le restrizioni continueranno a influire sulla viabilità locale.

Riapre il varco tra Piazza Verdi e via Petroni, ma restano i limiti. Dopo oltre un mese di chiusura forzata, mercoledì 25 febbraio riaprirà al transito veicolare il passaggio tra piazza Verdi e via Petroni, interrotto dallo scorso 15 gennaio a causa dell'incidente che ha coinvolto un bus, finito contro una colonna del portico, rendendo quindi inagibili i fabbricati al civico 38 di via Petroni e al civico 4 di piazza Verdi. La riapertura, stabilita a seguito dell'ultima perizia tecnica che ha dato il via libera al transito, non sarà però un ritorno alla totale normalità. Il Comune ha infatti emesso un'ordinanza con limitazioni ferree per tutelare gli edifici danneggiati: stop ai mezzi pesanti, divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, larghezza oltre i 2,50 metri o altezza superiore a 4,20 metri. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Residenti, autobus e cantieri: cosa cambia in via PetroniRecentemente, via Petroni ha subito alcune modifiche a causa di un incidente avvenuto circa una settimana fa, quando un autobus della linea C ha accidentalmente urtato una delle colonne del portico tra piazza Verdi e via Petroni.

