Revocata l’ordinanza che disponeva il divieto di sosta lungo via Rummo

La revoca dell’ordinanza che vietava la sosta in via Rummo deriva dalla richiesta della ditta responsabile dei lavori nel complesso ex Malies-ex Orsoline. L’ordinanza, firmata il 10 febbraio, aveva impedito ai residenti e ai commercianti di parcheggiare in quel tratto della strada. La decisione si è resa necessaria dopo che l’impresa ha comunicato di aver completato le operazioni di cantiere. Ora, i veicoli possono tornare a sostare normalmente in quella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stata revocata, su richiesta della ditta impegnata nei lavori presso il complesso ex Malies-ex Orsoline, l’ordinanza del 10 febbraio che aveva disposto il divieto di sosta lungo un tratto di via Rummo. “La ditta – spiegano gli assessori Cappa (Traffico) e Pasquariello (Lavori pubblici) – ha assicurato che allo stato attuale le operazioni di carico e scarico possono avvenire senza interferenze significative con la viabilità ordinaria, pertanto abbiamo ritenuto giusto e opportuno assecondare le richieste dei commercianti della zona e procedere con la revoca dell’ordinanza”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

