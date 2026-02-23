Revocata l’ordinanza che disponeva il divieto di sosta lungo via Rummo
La revoca dell’ordinanza che vietava la sosta in via Rummo deriva dalla richiesta della ditta responsabile dei lavori nel complesso ex Malies-ex Orsoline. L’ordinanza, firmata il 10 febbraio, aveva impedito ai residenti e ai commercianti di parcheggiare in quel tratto della strada. La decisione si è resa necessaria dopo che l’impresa ha comunicato di aver completato le operazioni di cantiere. Ora, i veicoli possono tornare a sostare normalmente in quella zona.
