Rete Antifascista e Pd contro lo striscione ' L' antifascismo uccide ancora Justice por Quentin' | Si rovescia la realtà

Un gruppo di attivisti ha segnalato che nella notte a Cesena un cavalcavia è stato imbrattato con uno striscione di CasaPound che recitava “L’antifascismo uccide ancora”, provocando reazioni forti. La Rete Antifascista e il Partito Democratico criticano questa scelta, ritenendo che rappresenti una distorsione della realtà e un tentativo di alimentare tensioni. La presenza del simbolo di CasaPound ha aumentato la preoccupazione tra i cittadini, mentre le indagini sono in corso.

"È un tentativo consapevole di delegittimare ciò che tiene in piedi la Repubblica - si legge -. L'antifascismo è la base morale e giuridica della nostra democrazia" "A quanto apprendiamo, nella notte scorsa a Cesena è stato esposto da un cavalcavia uno striscione recante il simbolo di CasaPound con la scritta 'L'antifascismo uccide ancora. Justice pour Quentin'. Il riferimento è alla morte di un militante francese di estrema destra avvenuta a Lione, e su cui la magistratura francese sta indagando. Striscioni simili sono comparsi in altre città italiane, e uno slogan molto simile è stato lanciato in questi giorni anche da Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli 'Italia, anche nella nostra provincia.

ANTIFA CONTRO LA COMMEMORAZINE FASCISTA: SCONTRI A VITORIA-GASTEIZ NEI PAESI BASCHI #news #shorts

