Renzi insindacabili le sue opinioni in tv nel 2022 | la decisione della Consulta

La Corte costituzionale ha stabilito che le opinioni di un senatore espresse in tv nel 2022 sono insindacabili, perché rientrano nel suo ruolo parlamentare. La decisione arriva dopo che il Senato aveva richiesto chiarimenti su un procedimento penale per diffamazione aggravata pendente contro il politico. La sentenza chiarisce che le dichiarazioni fatte in trasmissione rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari, proteggendolo da eventuali azioni legali. La questione riguarda le libertà di espressione dei rappresentanti eletti.

© Liberoquotidiano.it - Renzi, insindacabili le sue opinioni in tv nel 2022: la decisione della Consulta

Con la sentenza numero 19, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato che spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese nel 2022 dal senatore Matteo Renzi nel corso di una trasmissione televisiva, per le quali pende un procedimento penale davanti al Tribunale di Potenza per il reato di diffamazione aggravata, costituiscono opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il Senato della Repubblica, su richiesta del senatore Renzi, ha dichiarato la insindacabilità delle opinioni da questi espresse, ritenendo che le stesse trovassero copertura in quanto affermato dal medesimo senatore Renzi il 20 maggio 2020 nel corso della discussione parlamentare sulle mozioni di sfiducia individuale proposte nei confronti dell'allora Ministro della giustizia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Leggi anche: Kabir bedi sandokan le sue opinioni su can yaman Fine vita, la decisione della Consulta sulla legge toscanaLa Corte costituzionale ha esaminato la legge toscana sul fine vita, dichiarandone la validità nel suo insieme. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Consulta, insindacabili le affermazioni di Renzi su nomina al Dap e 'Tempa Rossa'. Consulta, insindacabili le affermazioni di Renzi su nomina al Dap e 'Tempa Rossa'(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Non ci sarà alcun processo per diffamazione aggravata davanti al Tribunale di Potenza a carico del senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva, querelato dall'ex capo del Dipa ... msn.com CORTE COSTITUZIONALE * «INSINDACABILI LE OPINIONI ESPRESSE DAL SENATORE RENZI NEL CORSO DI UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA NEL 2022»La Corte costituzionale ha dichiarato che spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese nel 2022 dal senatore Matteo Renzi nel ... agenziagiornalisticaopinione.it CORTE COSTITUZIONALE * TRIBUNALE POTENZA: «INSINDACABILI LE OPINIONI ESPRESSE DAL SENATORE RENZI, NEL CORSO DI UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA NEL 2022» x.com