Regolamento arte di strada | la giunta Salis lavora alla revisione critiche dal centrodestra

La giunta Salis sta rivedendo il regolamento sull’arte di strada dopo le proteste di circa un anno e mezzo fa. La modifica nasce per rispondere alle critiche del centrodestra, che contestano le restrizioni imposte in passato. L’amministrazione ha incontrato artisti e residenti per raccogliere proposte concrete e cercare un equilibrio tra libertà creativa e ordine pubblico. La discussione si concentra ora sulla definizione di spazi e regole più chiare.

Si è svolta la commissione congiunta 1-4 alla quale hanno partecipato gli assessori Giacomo Montanari (cultura) e Tiziana Beghin (commercio), per proseguire il lavoro avviato lo scorso 9 febbraio con un primo tavolo tecnico con il coinvolgimento di uffici comunali, rappresentanti di categoria, comitati locali e artisti. In una nota, il Comune sottolinea di voler "aggiornare il regolamento approvato nell'estate del 2024, con l'obiettivo di superare le criticità emerse durante i primi mesi di applicazione, e la necessità di armonizzare le diverse esigenze che animano il tessuto urbano genovese".