Regione voucher da 50 euro ai parenti dei detenuti per l' acquisto di biglietti ferroviari | Grazie a Garante e Trenitalia

La Regione ha stanziato voucher da 50 euro per i parenti dei detenuti, per aiutarli a comprare biglietti ferroviari. La decisione deriva dalle richieste del Garante dei diritti dei detenuti, per facilitare le visite nelle carceri siciliane. I fondi saranno distribuiti attraverso Trenitalia, in modo da ridurre le spese di viaggio per le famiglie in difficoltà. La misura mira a rendere più accessibili i contatti con i propri cari in carcere.

Un sostegno ai familiari di detenuti in difficoltà economiche per l’acquisto di biglietti ferroviari per raggiungere le carceri siciliane. Verrà erogato in forma di voucher nominativi del valore di 50 euro per ogni singolo familiare che ha diritto di partecipare ai colloqui con il detenuto. È il frutto dell’accordo siglato tra il Garante regionale per la tutela dei diritti dei detenuti e Trenitalia, ufficializzato stamattina a Palazzo d’Orléans. Erano presenti il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il garante Antonino De Lisi e il direttore regionale Trasporto Sicilia di Trenitalia, Pasquale Cammisa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

