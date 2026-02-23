Regione e Comune di Milano premiati dal Cio | cos’è l’Ordine olimpico in argento

Il Cio ha assegnato l’Ordine olimpico in argento alla Regione Lombardia e a Milano per il contributo dato durante le Olimpiadi invernali. La premiazione riconosce l’accoglienza calorosa e l’efficienza organizzativa dimostrata nei mesi dell’evento. La regione ha messo a disposizione strutture e infrastrutture chiave, facilitando il successo delle competizioni. La cerimonia si è svolta nella sede centrale del Cio, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e sportivi.

Milano, 23 febbraio 2026 – Il Cio “ringrazia” la Regione Lombardia dell’ospitalità e del suo impegno, così come di quello degli altri attori in campo, per l’ottima riuscita delle Olimpiadi invernali. Il presidente Attilio Fontana ha ricevuto oggi, lunedì 23 febbraio, l’Ordine olimpico in argento dalla presidente del Comitato olimpico internazionale Kirsty Coventry. La cerimonia si è tenuta al Westin Palace hotel, “sede” milanese del Cio. Milano, le Olimpiadi lasceranno una casa per il ghiaccio in Fiera La stessa onorificenza è stata assegnata ai rappresentanti di altre istituzioni coinvolte nell’organizzazione del grande evento terminato ieri, domenica 22 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Comunicato Stampa: Milano-Cortina 2026, il Presidente Zaia riceve l'Ordine Olimpico d'Argento del CIOIl Presidente Zaia riceve l’Ordine Olimpico d’Argento per aver promosso con successo le infrastrutture di Milano-Cortina 2026.

Ordine olimpico in oro per Mattarella e Meloni, cos'è e il motivo dell'onorificenza del Cio all'ItaliaIl Cio ha conferito l’Ordine olimpico in oro a Mattarella e Meloni per aver promosso con successo i giochi di Milano-Cortina.

