Reggio respira con noi | l' evento formativo per conoscere meglio la raccolta differenziata

Reggio Calabria ha ospitato un evento formativo presso la scuola Santa Maria Ausiliatrice, organizzato per sensibilizzare sulla raccolta differenziata. La causa è l’aumento dei rifiuti non riciclati che intasa le strade e le discariche della città. Durante l’iniziativa, gli studenti hanno partecipato a laboratori pratici e approfondito le corrette modalità di smaltimento. La giornata ha coinvolto insegnanti e genitori, puntando a rafforzare la consapevolezza ambientale tra i più giovani.

L'iniziativa, organizzata da Confsal Snalv e rappresentata dall'avv. Francesco Nucara, punta a sensibilizzare i cittadini sull'importanza di compiere piccoli gesti quotidiani Si è tenuto un importante evento formativo presso la scuola primaria Santa Maria Ausiliatrice, nel quartiere Modena di Reggio Calabria, dedicato al tema della raccolta differenziata dal titolo "Reggio respira con noi". L'iniziativa, organizzata da Confsal Snalv e rappresentata dall'avv. Francesco Nucara, punta a sensibilizzare i cittadini sull'importanza di compiere piccoli gesti quotidiani per rigenerare l'ambiente, partendo dal riutilizzo dei rifiuti, capaci così di determinare una svolta concreta e positiva per la cura del territorio.