Reggio Calabria | 15 colpi di pistola e lupara un innocente nel fuoco

Un uomo di 41 anni, padre di due figli, viene ferito e muore in un agguato armato a Reggio Calabria. La sparatoria, avvenuta il 17 gennaio 1987, deriva da una faida tra fazioni locali. Durante l’attacco, sono stati esplosi 15 colpi di pistola e una lupara, colpendo anche un passante innocente. La vicenda rivela come la violenza mafiosa si diffonda anche tra le strade della città. La polizia indaga per ricostruire l’accaduto e arrestare i responsabili.