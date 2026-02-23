Reggio Calabria | 15 colpi di pistola e lupara un innocente nel fuoco
Un uomo di 41 anni, padre di due figli, viene ferito e muore in un agguato armato a Reggio Calabria. La sparatoria, avvenuta il 17 gennaio 1987, deriva da una faida tra fazioni locali. Durante l’attacco, sono stati esplosi 15 colpi di pistola e una lupara, colpendo anche un passante innocente. La vicenda rivela come la violenza mafiosa si diffonda anche tra le strade della città. La polizia indaga per ricostruire l’accaduto e arrestare i responsabili.
Un errore fatale. Il 17 gennaio 1987, Antonio Scirtò, un ferroviere di 41 anni e padre di due bambini, perse la vita in un agguato mafioso a Reggio Calabria. Quella mattina, mentre si recava al lavoro, si trovò involontariamente nel mirino di un gruppo di killer che attendeva Francesco Stillitano, un pregiudicato per droga. Sette colpi di lupara e otto di pistola calibro 7,65 investirono in pieno l’auto di Scirtò, uccidendolo sul colpo. Stillitano e il nipote tredicenne, gravemente feriti, sopravvissero all’attacco. L’agguato, preparato con meticolosità, era destinato a Stillitano, ma la presenza di Scirtò trasformò l’azione in una tragedia innocente. 🔗 Leggi su Ameve.eu
