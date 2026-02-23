Reggiana Rubinacci è ottimista | È la strada giusta

L’allenatore Rubinacci afferma che la Reggiana ha iniziato bene la partita grazie a un gol rapido, ma sottolinea che bisogna imparare a chiudere le gare. La squadra ha mostrato segnali di miglioramento, anche se l’avversario ha avuto difficoltà a trovare i tempi di pressing. Rubinacci osserva che piccoli passi avanti aiutano a costruire una strada più solida, mentre i giocatori cercano di mantenere alta la concentrazione. La squadra si prepara alla prossima sfida, determinata a proseguire su questa direzione.

Piccoli passi avanti: è questo il sentimento in casa granata nel post-partita. "Siamo partiti benissimo con un gol - dice il mister Lorenzo Rubinacci - l’ Avellino non trovava i tempi di aggressione sulla palla e forse ci è sembrata un po’ troppo facile la partita, ma non deve essere così le gare bisogna chiuderle. Guardiamo la parte positiva, ovvero la preparazione della partita e aver migliorato le geometrie. Ora dobbiamo trovare l’equilibrio tra la fase difensiva mostrata nelle altre due partite e le geometrie dei primi trenta minuti contro l’Avellino. Il messaggio mio e della squadra era di fare la partita e fare punti: dovremo essere più bravi quando hai il tema tattico in mano e provare a portare a casa il risultato: la strada è quella giusta". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Frederic Vasseur ottimista: “Siamo sulla strada giusta”Frederic Vasseur afferma che la Ferrari è sulla strada giusta, dopo le prime giornate di test ufficiali.

Frederic Vasseur ottimista sulla nuova Ferrari: “Siamo sulla strada giusta”Frederic Vasseur ha espresso fiducia sulla ripresa della Ferrari dopo le prime giornate di test ufficiali, attribuendo il buon andamento al lavoro svolto durante l'inverno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Rubinacci: Con l'Avellino un mezzo risultato positivo, ma il rammarico resta. Ora dobbiamo migliorarci.

Rubinacci analizza il pareggio tra Reggiana e Avellino: soddisfazione a metàREGGIO EMILIA – Al termine del pareggio interno contro l’Avellino, l’allenatore della Reggiana, Lorenzo Rubinacci, ha commentato la prestazione della squadra nella conferenza stampa post-partita. today.it

Reggiana, Rubinacci: Il salto di qualità resta parzialeIl tecnico della Reggiana,Lorenzo Rubinacci analizza il pareggio contro l'Avellino: «Nella prima mezz’ora il messaggio era chiaro, ma la Reggiana non è riuscita nell’intento: il salto di qualità resta ... tuttob.com

Reggiana-Avellino, Rubinacci: «Amareggiati per questo pareggio» x.com

Reggiana, avanti con il 3-5-2: Rubinacci sceglie la continuità Al Mapei Stadium va in scena il confronto tra due filosofie opposte. Rubinacci muove le pedine con precisione e blocca le fonti di gioco ospiti. Solidità e ripartenze: la Reggiana dimostra di sa - facebook.com facebook