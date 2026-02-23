Referendum Travaglio | Nordio ha offeso Falcone e Borsellino Separazione delle carriere? Il ministro è sempre stato contrario

Il commento di Travaglio su Nordio evidenzia come le sue affermazioni sul Csm abbiano suscitato reazioni forti, anche da parte di Mattarella. La frase del ministro, definendo il Csm “para-mafioso”, ha scatenato una reazione immediata, portando il capo dello Stato a intervenire. Mentre il presidente seguiva le Olimpiadi a Cortina, il clima tra politica e giustizia si fa più teso. La discussione sulla separazione delle carriere resta al centro del dibattito pubblico.

“Con le parole sul ‘Csm para-mafioso’, Nordio è riuscito a fare arrabbiare Mattarella, che se ne stava a Cortina a seguire le Olimpiadi mentre firmava tutto, pure il decreto Sicurezza. Ed è riuscito a fare arrabbiare pure i morti: Falcone, che aveva fondato una corrente, e Borsellino, che era esponente di spicco di un’altra corrente, e altri 24 magistrati ammazzati dalla criminalità organizzata”. Lo ha detto Marco Travaglio, ospite di Accordi&Disaccordi, sul Nove, in merito alle dichiarazioni del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sul Consiglio superiore della magistratura. “Il fatto è che Nordio è sempre stato contrario alla separazione delle carriere – ha continuato Travaglio – Nel ’92 e nel ’94 ha firmato un appello proprio contro la separazione, a leggerlo oggi sembra di leggere il Fatto Quotidiano, e invece era Nordio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Referendum, Nordio: “La separazione delle carriere è nel solco di Vassalli, l’Anm ha paura del confronto con me”Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha sottolineato, durante il convegno a Montecitorio, l'importanza di una riforma strutturale del sistema giudiziario italiano.

Nordio a Piacenza: «Un errore politicizzare il referendum sulla separazione delle carriere»Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha criticato la politicizzazione del referendum sulla separazione delle carriere, accusando questa scelta di aver creato divisioni inutili.

Argomenti discussi: Travaglio: Nordio miglior testimonial per il no al referendum giustizia; Referendum, De Angelis: Legittimo criticare la magistratura, ma Nordio ha definito il Csm mafioso e Meloni non ha detto niente; Travaglio a La7: Riforma Nordio? Un’esplosione di spesa pubblica. Non cambia nulla nei processi ma ci costerà il triplo; Le ragioni del Sì al referendum attraverso le frasi fantastiche dal passato dei sostenitori del No.

