Referendum sulla giustizia Esperti divisi tra il sì e il no Incontri in città e provincia

Un mese prima del voto, si moltiplicano gli incontri pubblici sulla riforma della giustizia, che dividono gli esperti tra favorevoli e contrari. In diverse piazze e sedute pubbliche, cittadini e professionisti discutono di come le modifiche influenzeranno il sistema giudiziario italiano. La partecipazione cresce nelle settimane precedenti, mentre le opinioni si confrontano su aspetti pratici e effetti concreti. Le discussioni continuano a coinvolgere la comunità locale e i rappresentanti delle istituzioni.

A un mese dal voto, si intensificano gli appuntamenti dedicati al referendum costituzionale: si parlerà di riforma della giustizia in città e provincia. Eccone alcuni in programma la prossima settimana: mercoledì, incontro con studenti al ’Crescenzi–Pacinotti–Sirani’ con Filippo Guaraldi e Michele Martorelli. Le ragioni del sì e del no saranno messe a confronto anche in un incontro organizzato dalla Rete di Trieste in collaborazione con Rete Bianca e con l’Istituto regionale De Gasperi: appuntamento a mercoledì alle 17.30 all’Istituto Veritatis Splendor. I promotori annunciano che "in difesa del sì" interverrà Augusto Barbera, presidente emerito della Corte costituzionale, mentre l’altro fronte sarà rappresentato da Giovanni Bachelet, presidente comitato Società civile per il no. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Siderno al Voto sulla Giustizia: Confronto tra Esperti per Chiarire la Riforma e il Referendum di Marzo.A Siderno, un gruppo di esperti si riunisce per discutere della riforma della giustizia, che sarà sottoposta a referendum a marzo.

Referendum sulla giustizia, il Comitato per il No si presenta alla città: incontro nel Salone degli SpecchiIl Comitato “Giusto dire No – Messina” si presenta ufficialmente alla città con un incontro nel Salone degli Specchi.

Referendum sulla giustizia, si vota il 22 e 23 marzo

Il referendum sulla giustizia, a Siderno il confronto tra le tesi del Sì e quelle del NoNon uno scontro tra fazioni, ma un vero confronto per garantire la piena comprensione del quesito referendario, a un mese esatto dal voto. A Siderno la sala del Consiglio comunale ospita il dibattito ... rainews.it

Referendum giustizia: confronto pubblico a PineroloVenerdì 6 marzo a Pinerolo un incontro pubblico con esperti approfondirà i quesiti del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo 2026. vitadiocesanapinerolese.it

Referendum giustizia, Senaldi: "Avrà ripercussioni politiche, ma governo Meloni non cadrà" - facebook.com facebook

