Referendum sulla giustizia c’è il sorpasso del no

Il sondaggio di Ixè mostra che il “no” supera il “sì” nel voto sulla riforma della giustizia, a circa un mese dal referendum. Con circa il 52% delle preferenze, la maggioranza degli italiani si oppone alle modifiche proposte, mentre il “sì” si ferma attorno al 47%. La differenza si evidenzia soprattutto nelle aree urbane e tra le fasce di età più giovani. La campagna elettorale si intensifica in vista delle consultazioni del 22 e 23 marzo.

A un mese dal referendum sulla riforma della giustizia, che si terrà il 22 e il 23 marzo, un sondaggio condotto da Ixè sulle intenzioni di voto ha evidenziato il sorpasso del “no”, collocato tra 51,3 e il 54,3 per cento, a fronte del “sì” dato tra il 45,7 e il 48,7 per cento. Il sondaggio precedente, condotto a gennaio, delineava un pareggio. Nell’indagine di novembre, invece, risultava nettamente in vantaggio il “sì”, dato al 53 per cento rispetto al 47 per cento del “no”. Il 46 per cento degli elettori è intenzionato ad andare a votare. Per quanto riguarda l’ affluenza, secondo il sondaggio il 46 per cento degli elettori risulta fortemente intenzionato ad andare a votare per il referendum. 🔗 Leggi su Lettera43.it

No in testa al referendum giustizia: il sorpasso decisivoIl voto contrario alla riforma della giustizia ha superato il sì, grazie all’adesione di un numero crescente di cittadini.

Referendum riforma giustizia, c’è il sorpasso nei sondaggi: tutti i datiIl crescente sostegno popolare per il referendum sulla riforma della giustizia deriva dalle nuove proposte di modifica, che vengono accolte con entusiasmo da una parte dell’opinione pubblica.

Il Referendum sulla giustizia, spiegato semplicemente

