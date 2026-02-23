Referendum | ' IlSussidiarionet' domani incontro a Milano su ' Capire per Scegliere'

IlSussidiario.net organizza un incontro a Milano per approfondire la riforma Nordio sulla separazione delle carriere e il sorteggio dei magistrati nel CSM, causa il prossimo Referendum Giustizia del marzo 2026. L’appuntamento mira a chiarire i punti chiave della proposta, coinvolgendo esperti e cittadini interessati. La discussione si concentra sui dettagli pratici e sulle implicazioni delle modifiche, offrendo uno spazio di confronto diretto e informato. L’evento si terrà nel pomeriggio di domani.

Roma, 23 feb. - (Adnkronos) - Non uno scontro politico ma un'occasione (rara) di entrare nel merito di una riforma come quella targata Nordio sulla separazione delle carriere e il sorteggio dei magistrati nel Csm: in vista del Referendum Giustizia del 22-23 marzo 2026 il Club de ' IlSussidiario.net ' - assieme al Comitato M'Impegno e alla Libera Associazione Forense - propone un incontro dal titolo 'Capire per scegliere: Sì e No sulla separazione delle carriere' per discutere ed entrare nel merito delle diverse posizioni rispetto alla riforma del Governo Meloni. L'incontro si terrà all'Angelicum di Milano in Piazza di Sant'Angelo 2 il prossimo martedì 24 febbraio, alle 20.