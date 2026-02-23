Referendum il Pd di Faenza organizza un incontro con Debora Serracchiani

Il Partito Democratico di Faenza organizza un incontro con Debora Serracchiani per discutere del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. La scelta di convocare l’evento deriva dalla volontà di chiarire i punti principali del voto negativo. L’appuntamento, previsto giovedì alle 20.45 nell’aula 4 di Faventia Sales, offrirà ai cittadini un’occasione per ascoltare e confrontarsi direttamente con la relatrice. La partecipazione sarà aperta a tutti gli interessati della comunità locale.

In vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, giovedì alle 20.45, presso l’aula 4 di Faventia Sales, si terrà l’iniziativa pubblica dal titolo “Le ragioni del no”, un momento di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza. Il dibattito sulle ragioni del 'No' consentirà una trattazione ampia e trasversale degli aspetti giuridici, politici e sociali della riforma costituzionale proposta dal Governo Meloni, approfondendone le possibili implicazioni per la vita democratica e istituzionale del Paese. Al termine della serata sarà dato spazio alle domande e agli interventi del pubblico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Referendum Giustizia, il centrodestra organizza un incontro sulle ragioni del sìIl centrodestra ha organizzato un incontro pubblico per spiegare le motivazioni del sì al referendum sulla giustizia, dopo che molte persone hanno manifestato dubbi e domande.

Ospiti: Pier Francesco Bresciani, Università di Bologna, Morena Plazzi: Pubblico Ministero, Debora Serracchiani, deputata PD - facebook.com facebook

Per la deputata democratica, responsabile nazionale giustizia del Pd, Debora Serracchiani, "è un atto molto grave che tradisce il nervosismo che si respira nei palazzi del Governo". x.com