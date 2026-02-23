Referendum Giustizia Beppe Signori voterà Sì dopo l' arresto da innocente | Capisco chi fa gesti estremi

Beppe Signori ha deciso di votare Sì al referendum sulla Giustizia dopo aver affrontato un lungo processo durato dieci anni, durante il quale è stato arrestato e poi assolto. La sua scelta nasce dalla convinzione che il sistema possa migliorare e garantire processi più equi. Signori racconta di aver vissuto momenti difficili e comprende chi reagisce con gesti estremi. Ora, si impegna a sostenere le riforme proposte.

Beppe Signori dice "sì" al referendum sulla Giustizia: "Vi racconto la mia vicenda e capirete"Beppe Signori ha deciso di sostenere il voto a favore nel referendum sulla giustizia, spiegando la sua posizione con una vicenda personale.

