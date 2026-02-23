Referendum Giustizia Beppe Signori voterà Sì dopo l' arresto da innocente | Capisco chi fa gesti estremi

Da virgilio.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Beppe Signori ha deciso di votare Sì al referendum sulla Giustizia dopo aver affrontato un lungo processo durato dieci anni, durante il quale è stato arrestato e poi assolto. La sua scelta nasce dalla convinzione che il sistema possa migliorare e garantire processi più equi. Signori racconta di aver vissuto momenti difficili e comprende chi reagisce con gesti estremi. Ora, si impegna a sostenere le riforme proposte.
referendum giustizia beppe signori voter224 s236 dopo l arresto da innocente capisco chi fa gesti estremi
© Virgilio.it - Referendum Giustizia, Beppe Signori voterà Sì dopo l'arresto da innocente: "Capisco chi fa gesti estremi"

Beppe Signori sul referendum sulla Giustizia La vicenda giudiziaria di Signori Cosa cambia con Sì o No al referendum sulla Giustizia Beppe Signori sul referendum sulla Giustizia Beppe Signori ha annunciato che voterà Sì al referendum sulla Giustizia. L’ex attaccante della Nazionale ha di recente partecipato a una manifestazione di Forza Italia per il Sì, e ha spiegato in una intervista al Giornale di comprendere “chi fa gesti estremi” dopo essere finito in una situazione che definisce annientante. Il referendum è una consultazione costituzionale: agli elettori viene chiesto di approvare o respingere una riforma già votata dal Parlamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Beppe Signori dice "sì" al referendum sulla Giustizia: "Vi racconto la mia vicenda e capirete"Beppe Signori ha deciso di sostenere il voto a favore nel referendum sulla giustizia, spiegando la sua posizione con una vicenda personale.

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, si voterà in due giorni

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Beppe Signori dice sì al referendum sulla Giustizia: Vi racconto la mia vicenda e capirete - FoggiaToday; Referendum giustizia, Beppe Signori a Polignano racconta sua vicenda all’evento per il Si’ di Aiga; Referendum giustizia, Beppe Signori a Manfredonia per il sì; Referendum sulla giustizia, a Manfredonia incontro pubblico per il Sì con Beppe Signori.

Referendum giustizia, Beppe Signori a Polignano racconta sua vicenda all’evento per il Si’ di AigaReferendum Giustizia. A Polignano a Mare Aiga ha organizzato un evento per promuovere il Si'. Ospite d'eccezione Beppe Signori che ha raccontato la sua travagliata vicenda sull'inchiesta sul calciosco ... trmtv.it

referendum giustizia beppe signoriBeppe Signori a Manfredonia per il Sì al referendum: La mia vicenda vi farà riflettereMANFREDONIA – Auditorium gremito e clima di grande attenzione, questa a Palazzo dei Celestini, per l’incontro pubblico dedicato al referendum sulla Giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Ospite d’ec ... statoquotidiano.it